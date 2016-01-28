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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى فوج برنامج "اعرف بلدك" من ذوى الاحتياجات الخاصة

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى فوج برنامج "اعرف بلدك" من ذوى الاحتياجات الخاصة بالصور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى فوج برنامج "اعرف بلدك" من ذوى الاحتياجات الخاصة
التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بالفوج العاشر من برنامج "اعرف بلدك" برعاية وزارة الشباب والرياضة يضم 2000 من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة والذى يزور شرم الشيخ خلال الفترة من 27-31 يناير 2016.

حيث قام المحافظ بالترحيب بهم، وأبدى سعادته وفرحته الغامرة بهذا الفوج على وجه الخصوص مؤكدا على حقهم فى المعيشة والتمتع بالمدن السياحية بجميع أنحاء الجمهورية.

كما قدم المحافظ شرحا تفصيليا لمقومات المحافظة السياحية سواء كانت ترفيهية أو رياضية أو سياحة الغوص، والسياحة البيئية لوجود 5 محميات طبيعية على أرض المحافظة، بالإضافة للسياحة الدينية، حيث يوجد بسانت كاترين أماكن فريدة لا يوجد مثلها على وجه الأرض مثل جبل التجلى، وشجرة العليقة المقدسة.

كما أضاف المحافظ أن المحافظة البالغ مساحتها 31 ألف كيلومتر مربع تمتاز بشواطئ 600 كم، لا تعتمد على السياحة فقط ولكنها من أهم مصادر البترول بمدينة أبورديس وخليج السويس، وأيضا المواد التعدينية التى ستقام عليها مدينة صناعية كبرى بمدينة أبوزنيمة.

كما تطرق المحافظ للطفرة فى مجال التعليم والصحة، وتقدم بالشكر للأمن والقوات المسلحة لدورهم فى حماية البلاد.

ودعى الشباب لعدم الاستماع للشائعات المغرضة، وطالبهم بالتفاعل الإيجابى وخصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعى للتعبير عما يجدوه ويلمسوه من أمن وأمان.

محافظ-جنوب-سيناء-يلتقى-فوج-برنامج-اعرف-بلدك-(1)

محافظ-جنوب-سيناء-يلتقى-فوج-برنامج-اعرف-بلدك-(2)

محافظ-جنوب-سيناء-يلتقى-فوج-برنامج-اعرف-بلدك-(3)
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