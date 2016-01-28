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قضايا الدولة: لم تصلنا دعوى تحكيم الجزيرة ولا يوجد تعاقد معها لتقاضينا

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قضايا الدولة: لم تصلنا دعوى تحكيم الجزيرة ولا يوجد تعاقد معها لتقاضينا قضايا الدولة: لم تصلنا دعوى تحكيم الجزيرة ولا يوجد تعاقد معها لتقاضينا
قال المستشار سامح سيد المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة: لا يوجد سوى 38 دعوى تحكيمية ومنازعة دولية مرفوعة ضد ، بينها 14 قضية دولية كسبناها وكان مطلوب من القضايا دفع تعويضات بقيمة 55 مليار جنيه من خزانة الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، على فضائية "أون تى فى"، مع الإعلامى جابر القرموطى، أن هناك 5 دعاوى تحكيمية تم تسويتها فى لجنة تسوية منازعات الاستثمار فى مجلس الوزراء، وبقى 19 تحكيما متداولا من بينهم العديد من القضايا موقوف نظرها لإجراء التسوية بصددها.

وتابع: "لم يصلنا التحكيم الذى قالت عنه قناة الجزيرة القطرية"، مردفاً: "لا يوجد تعاقد مع القناة القطرية والحكومة المصرية حتى تقاضينا".


>- بعد فشل التحريض.. "الجزيرة" تقاضى مصر أمام التحكيم الدولى بواشنطن

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