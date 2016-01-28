قضايا الدولة: لم تصلنا دعوى تحكيم الجزيرة ولا يوجد تعاقد معها لتقاضينا

قال المستشار سامح سيد المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة: لا يوجد سوى 38 دعوى تحكيمية ومنازعة دولية مرفوعة ضد مصر، بينها 14 قضية دولية كسبناها وكان مطلوب من القضايا دفع تعويضات بقيمة 55 مليار جنيه من خزانة الدولة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، على فضائية "أون تى فى"، مع الإعلامى جابر القرموطى، أن هناك 5 دعاوى تحكيمية تم تسويتها فى لجنة تسوية منازعات الاستثمار فى مجلس الوزراء، وبقى 19 تحكيما متداولا من بينهم العديد من القضايا موقوف نظرها لإجراء التسوية بصددها.
وتابع: "لم يصلنا التحكيم الذى قالت عنه قناة الجزيرة القطرية"، مردفاً: "لا يوجد تعاقد مع القناة القطرية والحكومة المصرية حتى تقاضينا".
>- بعد فشل التحريض.. "الجزيرة" تقاضى مصر أمام التحكيم الدولى بواشنطن