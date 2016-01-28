محمد العكام: وفد الحكومة السورية ملتزم بحضور مفاوضات جنيف 3

قال عضو وفد الحكومة السورية فى مفاوضات جنيف، محمد خير العكام، إن المفاوضات السورية يعرقلها الخلافات بين أطراف المعارضة، مؤكدًا أن وفد الحكومة السورية ملتزم بحضور مفاوضات جنيف المزمع انعقادها يوم غد الموافق 29 يناير لعام 2016.

وأضاف "العكام" خلال حواره لفضائية "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامية سينار السعيد، أن الأزمة السورية سببها الجهات الداعمة للإرهاب، وأن المدخل الرئيسى لإنهاء الأزمة هو القضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه على أراضينا، موضحاً أن مسألة مصير الرئيس السورى بشار الأسد يحسمها الدستور أولًا والانتخابات الديموقراطية.

وأشار "العكام" إلى أن الحوار السورى بين جميع الأطراف، وليس بعض المنادين بتنحيته، مؤكدًا أن الأجندة التى سيتقدم بها موفد الحكومة للمباحثات تتجسد فى عدد من المقترحات، وأن الرئيس السورى يمارس كافة سلطاته وفقا للدستور والقانون، مشددًا على رفض أى شروط مسبقة للمعارضة قبل بدء مفاوضات جنيف.