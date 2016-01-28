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القيعي منفعلا: لا يمكن الاحتفال بفوز الزمالك بالدوري داخل الأهلي!.. هذا ما حدث

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القيعي منفعلا: لا يمكن الاحتفال بفوز الزمالك بالدوري داخل الأهلي!.. هذا ما حدث القيعي منفعلا: لا يمكن الاحتفال بفوز الزمالك بالدوري داخل الأهلي!.. هذا ما حدث

كرر عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي انفعاله بسبب "اختراق النادي إعلاميا".

القيعي تحدث أكثر من مرة عن وجود اختراق "زمالكاوي" داخل المركز الإعلامي بالنادي الأهلي قبل أن يعود ويكرر ذلك.

وقال عدلي القيعي منفعلا: "كيف يحدث مثل ذلك في النادي الأهلي".

وأوضح في تصريحات عبر برنامج (صحافة النهار) "لا يمكن الاحتفال بفوز الزمالك بلقب الدوري داخل المركز الإعلامي بالنادي الأهلي. نعم هذا ما حدث".

وأتم "يوجد اختراق داخل النادي الأهلي"

وتوج الزمالك بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي لأول مرة منذ 28 عاما. بطل الدوري على حساب الأهلي وبطل الكأس بالفوز في النهائي على الأهلي.

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