بالصور.. محافظ الغربية يكرم الهيئة المشرفة على برنامج القيادات الشابة

كرم اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الهيئة المشرفة على البرنامج التدريبى للقيادات الشابه على مجهوداتهم فى تنفيذ البرنامج والذى يهدف الى تمكين الشباب من تقليد المناصب القيادية.

حيث تعد محافظة الغربية أولى المحافظات على مستوى الجمهورية فى تنفيذ البرنامج التأهيلى لتدريب الشباب بالاشتراك مع مؤسسة القادة وذلك فى اطار اهتمام الدولة بتدريب الشباب، وتأهيلهم للوظائف القيادية وخلال التكريم تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالغربية ومؤسسة القادة لاستمرار تأهيل وتدريب الشباب العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وفى نهاية التكريم أهدت مؤسسة القادة درع المؤسسة للواء السيد سعيد سكرتير عام المحافظة تقديرا منهم لمجوداته خلال تنفيذ البرنامج حضر التكريم محمد شحاته وكيل وزارة الشباب والرياضة ورمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود.

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