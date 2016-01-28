أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الغربية يكرم الهيئة المشرفة على برنامج القيادات الشابة

Google+ Print
بالصور.. محافظ الغربية يكرم الهيئة المشرفة على برنامج القيادات الشابة بالصور.. محافظ الغربية يكرم الهيئة المشرفة على برنامج القيادات الشابة
كرم اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الهيئة المشرفة على البرنامج التدريبى للقيادات الشابه على مجهوداتهم فى تنفيذ البرنامج والذى يهدف الى تمكين الشباب من تقليد المناصب القيادية.

حيث تعد محافظة الغربية أولى المحافظات على مستوى الجمهورية فى تنفيذ البرنامج التأهيلى لتدريب الشباب بالاشتراك مع مؤسسة القادة وذلك فى اطار اهتمام الدولة بتدريب الشباب، وتأهيلهم للوظائف القيادية وخلال التكريم تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالغربية ومؤسسة القادة لاستمرار تأهيل وتدريب الشباب العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالغربية.

وفى نهاية التكريم أهدت مؤسسة القادة درع المؤسسة للواء السيد سعيد سكرتير عام المحافظة تقديرا منهم لمجوداته خلال تنفيذ البرنامج حضر التكريم محمد شحاته وكيل وزارة الشباب والرياضة ورمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود.
>محافظ-الغربية-يكرم-الهيئة-المشرفة-على-برنامج-القيادات-الشابة-(2)

محافظ-الغربية-يكرم-الهيئة-المشرفة-على-برنامج-القيادات-الشابة-(3)

محافظ-الغربية-يكرم-الهيئة-المشرفة-على-برنامج-القيادات-الشابة-(4)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365