أخبار المغرب اليوم.. زيادة التبادل التجارى مع إسرائيل.. والرباط تنفى

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول إعلان المكتب المركزى الإسرائيلى للإحصاء تسجيل ارتفاع لافت فى حجم التبادل التجارى بين المغرب وإسرائيل خلال العام الماضى، حيث وصلت نسبة نمو الميزان التجارى بين البلدين 145% فى 2015.

وهيمنت المنتجات الكيماوية المصنعة، والمنسوجات، والأجهزة الميكانيكية، والحواسيب، والآليات الموجهة للقطاع الزراعى، على الصادرات الوافدة من إسرائيل نحو الشركات المغربية العاملة فى القطاع الخاص.

وفى المقابل، نفى محمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمى، وجود أى علاقة تجارية رسمية تربط بين المغرب وإسرائيل.

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، احتضان مدينة "طانطان" جنوب المغرب أبريل المقبل بمناورات "الأسد الأفريقى"، التى تجرى بين المغرب والولايات المتحدة.

وتشارك فى هذه المناورات المشتركة التى ينظمها المغرب والولايات المتحدة، وحدات عسكرية من البلدين ومن بلدان أوروبية وشمال أفريقيا.

ورصدت أخبار المغرب اليوم أيضًا، التقرير الذى أصدره المنتدى الاقتصادى العالمى، بشراكة مع الجامعة الأمريكية "يال"، حول مؤشر الأداء البيئى خلال عام 2016، شمل 180 دولة ومدى تعاملها مع التحديات البيئية، والجهود التى تبذلها من أجل حماية الأنظمة البيئية، معتمدًا على 20 معيارًا من أجل الحكم على استدامة هذه الأنظمة، واحتلت المغرب المرتبة 64 عالميًا فى هذا التصنيف، وتعتبر من أكثر المراتب المتقدمة فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.