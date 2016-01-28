تنظيم داعش يعدم ثلاثة من حرس المنشآت النفطية فى ليبيا

>أكد مسئول فى جهاز حرس المنشآت النفطية فى ليبيا ان ثلاثة من عناصر هذا الجهاز اعدموا على يد تنظيم داعش الذى نشر الخميس تقريرا مصورا على موقع تويتر اظهر عملية اعدام الثلاثة.

وقال المسئول لوكالة فرانس برس رافضا كشف اسمه ان "داعش اعدم ثلاثة عناصر من حرس المنشآت النفطية كانوا خطفوا من منطقة قريبة من راس لانوف (650 كلم شرق طرابلس) يوم 14 يناير" الحالى وأضاف ان "الشبان الثلاثة هم انفسهم الذين اعلن داعش اليوم اعدامهم فى تقريره".

ونشر تنظيم داعش على تويتر تقريرا عن هجوم استهدف نقطة تفتيش فى منطقة تبعد نحو 30 جنوب راس لانوف، تخلله صور لثلاثة شبان يجرى ذبحهم على ايدى عناصر مسلحة ارتدوا ملابس عسكرية.

وقال التنظيم المتطرف فى تقريره انه سيطر خلال هجومه هذا على نقطة التفتيش وجرت "تصفية من فيها من حرس المنشآت، وملاحقة فلول الهاربين واسر ثلاثة منهم، وتنفيذ حكم الله فيهم"، من دون ان يوضح تاريخ أعدام الشبان الثلاثة.