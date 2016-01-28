الإمارات تسجل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

أعلنت هيئة الصحة في أبوظبي عن وفاة شخص بعد إصابته بفيروس «كورونا» المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن المتوفى يبلغ من العمر 73 عامًا، مشيرة إلى أنها كانت هي الحالة الأولى التي تم تأكيد أصابتها بفيروس «كورونا»، بداية يناير الحالي.

ولفتت إلى أن حالة ثانية انتقلت إليها العدوى من المصاب الأول دون ظهور أي أعراض عليها، موضحة أنها شفيت وغادرت المستشفى.

وأكدت الهيئة أنها، بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت، في مطلع الشهر الحالي، عن تأكيد إصابة حالتين بفيروس «كورونا» المسبب لملازمة الشرق الاوسط التنفسية.