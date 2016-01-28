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ننشر أول صور للدفعة الثانية من مقاتلات الرافال المصرية

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ينشر "اليوم السابع " أول صور من الدفعة الجديدة لطائرات الرافال التى تسلمتها اليوم الخميس " 3 مقاتلات من الجانب الفرنسى"، ليصل إجمالى عدد المقاتلات التى حصلت عليها مصر من هذا النوع لـ 6 مقاتلات متطورة،تمثل إضافة كبيرة ونوعية للقوات الجوية المصرية.

وقد حصلت مصر فى شهر يونيو الماضى على الدفعة الأولى من الرافال وشملت 3 طائرات، وتم اليوم تسليم الدفعة الثانية من إجمالى 24 طائرة تم التعاقد عليها فى شهر فبراير 2015، بحضور الرئيسين المصرى والفرنسى فى قصر الاتحادية.

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>مصر تتسلم رسميًا 3 مقاتلات جديدة من طراز "رافال" الفرنسية.. القوات المسلحة: الطائرة تمثل خطوة نوعية فى زيادة قدرة القوات الجوية.. وتقديم عروض فى سماء القاهرة والجيزة اليوم احتفالاً بدخولها الخدمة

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مصر 365

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