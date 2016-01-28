ننشر أول صور للدفعة الثانية من مقاتلات الرافال المصرية
ينشر "اليوم السابع " أول صور من الدفعة الجديدة لطائرات الرافال التى تسلمتها مصر اليوم الخميس " 3 مقاتلات من الجانب الفرنسى"، ليصل إجمالى عدد المقاتلات التى حصلت عليها مصر من هذا النوع لـ 6 مقاتلات متطورة،تمثل إضافة كبيرة ونوعية للقوات الجوية المصرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>مصر تتسلم رسميًا 3 مقاتلات جديدة من طراز "رافال" الفرنسية.. القوات المسلحة: الطائرة تمثل خطوة نوعية فى زيادة قدرة القوات الجوية.. وتقديم عروض فى سماء القاهرة والجيزة اليوم احتفالاً بدخولها الخدمة
وقد حصلت مصر فى شهر يونيو الماضى على الدفعة الأولى من الرافال وشملت 3 طائرات، وتم اليوم تسليم الدفعة الثانية من إجمالى 24 طائرة تم التعاقد عليها فى شهر فبراير 2015، بحضور الرئيسين المصرى والفرنسى فى قصر الاتحادية.
>مصر تتسلم رسميًا 3 مقاتلات جديدة من طراز "رافال" الفرنسية.. القوات المسلحة: الطائرة تمثل خطوة نوعية فى زيادة قدرة القوات الجوية.. وتقديم عروض فى سماء القاهرة والجيزة اليوم احتفالاً بدخولها الخدمة