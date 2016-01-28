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مصر للطيران: تفتيش مكثف لرحلة إسطنبول بعد وجود تهديد أمنى على الطائرة

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مصر للطيران: تفتيش مكثف لرحلة إسطنبول بعد وجود تهديد أمنى على الطائرة مصر للطيران: تفتيش مكثف لرحلة إسطنبول بعد وجود تهديد أمنى على الطائرة
أصدرت شركة للطيران بيانا منذ قليل جاء فيه أنه يجرى حالياً تفتيش مكثف لرحلة مصر للطيران رقم735، والتى كان من المقرر أن تقلع ظهر اليوم إلى أسطنبول، حيث وجه ضابط اتصالات بأحد السفارات الأوروبية بالقاهرة بريداً إلكترونياً يفيد بوجود تهديد أمنى على طائرة الشركة وبناءً عليه تم سحب الطائرة المذكورة إلى منطقة مخصصة لفحص الطائرات سواء ركاب، أو حقائب أو بضائع بمهبط مطار القاهرة الدولى.

كما تم إخطار جميع الجهات الأمنية المختصة لإعادة تفتيش الطائرة وتأمينها وتعقيمها والتأكد من سلامتها، حتى يتم السماح للطائرة بالإقلاع مرة أخرى.

مطار القاهرة مصر للطيران قنبلة (1)

مطار القاهرة مصر للطيران قنبلة (2)


>- بلاغ بوجود قنبلة على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى اسطنبول بمطار القاهرة

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مصر 365

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