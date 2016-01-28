أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس البرلمان الليبى يجرى اتصالات لإطلاق سراح نائب مختطف

Google+ Print
رئيس البرلمان الليبى يجرى اتصالات لإطلاق سراح نائب مختطف رئيس البرلمان الليبى يجرى اتصالات لإطلاق سراح نائب مختطف
قال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى عبد الكريم المريمى، إن المستشار عقيلة صالح عيسى يجرى اتصالات مكثفة مع عدة جهات رسمية وعرفية، بشأن إطلاق سراح النائب محمد الرعيض، مشيرا إلى أنه منذ يوم أمس تجرى الاتصالات والاجتماعات لإطلاق سراحه من قبل الجهات الرسمية والمشايخ والأعيان والحكماء فى مدينة طبرق وضواحيها.

وأكد المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى، أنه فى جميع الأحوال النائب محمد الرعيض لم يمس بسوء وقد زاره العديد من المشائخ والأعيان والحكماء واطمأنوا على وضعه الصحى وهو بخير.

وخلال الساعات القادمة، سيتم عودته إلى مقر مجلس النواب حيث ينتظره زملاؤه النواب الذين يتابعون الاتصالات والاجتماعات والتى ساهموا فيها لعودة زميلهم الأستاذ النائب محمد الرعيض إلى قبة المجلس بمشاركة الجهات الرسمية والعرفية بمدينة طبرق وضواحيها.

يذكر أن النائب العريض قد تعرض لاختطاف على أيدى مجموعة مسلحة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365