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متطرفون يهود يخطون شعارات معادية للعرب فى طبريا

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متطرفون يهود يخطون شعارات معادية للعرب فى طبريا متطرفون يهود يخطون شعارات معادية للعرب فى طبريا

>خط متطرفون يهود، اليوم الخميس، شعارات معادية للعرب على جدران فندق فى مدينة طبريا شمالى الأراضى المحتلة ، وذكرت الشرطة الإسرائيلية - فى بيان اليوم الخميس - أنه تم العثور على شعارات نازية معادية للعرب منها عبارة "الموت للعرب" كتبت على جدار الحائط الخارجى لأحد فنادق مدينة طبريا، مشيرة إلى أنها شرعت فى أعمال البحث والتحقيق فى ملابسات الواقعة.

ويعيش نحو 7ر1 مليون عربى فى إسرائيل ويحملون جنسيتها ويشكلون نسبة 7ر20% من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 3ر8 مليون نسمة، ويطلق عليهم "فلسطينيو الداخل" أو "عرب48" وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم لدى إعلان قيام إسرائيل عام 1948.
>وكانت جماعات "تدفيع الثمن" اليهودية المتطرفة أقدمت خلال السنوات الأخيرة على ارتكاب مئات الأعمال الإجرامية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، سواء فى الداخل الفلسطينى (عرب 48) أو فى الضفة أو مدينة القدس المحتلة.

وتنوعت هذه الاعتداءات ما بين حرق مساجد وحرق سيارات وكتابة شعارات عنصرية على الجدران والمساجد والكنائس والمقابر (منها الموت للعرب) وحرق حقول مزروعة خاصة كروم الزيتون وإغلاق شوارع بوضع صخور أو مسامير لإعطاب المركبات.

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مصر 365