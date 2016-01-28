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خطوات تنظيف المكنسة الكهربائية

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الأربعاء 27-01-2016 18:30

تحتاج المكنسة الكهربائية للتنظيف وفحص أجزائها الداخلية للحفاظ على كفاءتها. لذا، يساعدك "سيدتي. نت" في القيام بهذه المهمّة، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1. اتبعي التعليمات المدونة في دليل استخدام المكنسة، عند فكّ الأجزاء الداخلية لتنظيفها.
2. أخرجي كيس المكنسة المليء بالأتربة والأوساخ من داخلها وأفرغي محتوياته داخل كيس القمامة.

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3. انقعي كيس المكنسة في وعاء من الماء المضاف إليه أحد أنواع المنظفات، وذلك لمدّة 10 دقائق. وكرري العملية حسب درجة اتساخ الكيس، ثم أعيدي الكيس إلى مكانه بعد أن يجفّ في الهواء.
4. نظفي خرطوم المكنسة و"الفيلتر"، من خلال إدخال الماء إلى داخلهما للتخلص من الأتربة العالقة، مع التأكد من تجفيفهما جيداً قبل إعادة تركيبهما.
5. امسحي أجزاء المكنسة الخارجية بواسطة قطعة قماش مبلّلة بمسحوق التنظيف، من ثم جفّفيها جيداً.

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سيدتي