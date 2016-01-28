حقنة أخيرة لوليد سليمان قبل بداية التأهيل

قال الدكتور خالد محمود طبيب فريق كرة القدم في نادي الأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق بصدد الحصول على حقنة بلازما ثالثة يوم الثلاثاء المقبل ضمن برنامج علاجه.

ويعاني وليد سليمان من إصابة بالتواء في الكاحل، تعرض له خلال مباراة الأهلي والشرطة في بطولة الدوري.

وتلقى وليد سليمان حقنتين بلازما من قبل، وسيتلقي الحقنة الثالثة ضمن برنامج علاجه من تلك الإصابة.

وقال خالد محمود في تصريحات للصحفيين، بأن وليد سليمان سيبدأ بعد الحقنة الثالثة في برنامج التأهيل، تهميدا للعودة إلى تدريبات الفريق بشكل طبيعي.

من جهة أخرى، أكد الدكتور خالد أن اللاعب لن يلحق بمباراتي الأهلي أمام إنبي والزمالك في بطولة الدوري، حيث يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 9 فبراير المقبل.