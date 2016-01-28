أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حقنة أخيرة لوليد سليمان قبل بداية التأهيل

Google+ Print
حقنة أخيرة لوليد سليمان قبل بداية التأهيل حقنة أخيرة لوليد سليمان قبل بداية التأهيل

قال الدكتور خالد محمود طبيب فريق كرة القدم في نادي الأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق بصدد الحصول على حقنة بلازما ثالثة يوم الثلاثاء المقبل ضمن برنامج علاجه.

ويعاني وليد سليمان من إصابة بالتواء في الكاحل، تعرض له خلال مباراة الأهلي والشرطة في بطولة الدوري.

وتلقى وليد سليمان حقنتين بلازما من قبل، وسيتلقي الحقنة الثالثة ضمن برنامج علاجه من تلك الإصابة.

وقال خالد محمود في تصريحات للصحفيين، بأن وليد سليمان سيبدأ بعد الحقنة الثالثة في برنامج التأهيل، تهميدا للعودة إلى تدريبات الفريق بشكل طبيعي.

من جهة أخرى، أكد الدكتور خالد أن اللاعب لن يلحق بمباراتي الأهلي أمام إنبي والزمالك في بطولة الدوري، حيث يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 9 فبراير المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع