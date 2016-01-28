أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

براءة 10 عاملين بمكتبة الإسكندرية بعد استئنافهم على حبسهم عام

Google+ Print
براءة 10 عاملين بمكتبة الإسكندرية بعد استئنافهم على حبسهم عام براءة 10 عاملين بمكتبة الإسكندرية بعد استئنافهم على حبسهم عام
برأت محكمة جنح استئناف باب شرق، برئاسة المستشار شريف فتحى، اليوم، الخميس، 10 عاملين بمكتبة الإسكندرية بعد حبسهم عام وتغريمهم 2000 جنيه عن تهمتى التجمهر، والاحتجاز.

واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة إلى مرافعات الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، وإلى بعض المحامين المتضامنين مع المتهمين وتم تقديم المذكرات جديدة لهيئة المحكمة وطالبوا ببراءة المتهمين من التهم المنسوبه إليهم.

كان الدكتور إسماعيل سراج الدين، رئيس مكتبة الإسكندرية، أقام الدعوى القضائية ضد 18 من العاملين بالمكتبة بعد اتهامهم بالتظاهر والتجمهر واحتجازه بمكتبه.

واستلمت هيئة المحكمة فى الجلسة، إلى التقرير الذى يفيد أن الواقعة حدثت يوم 8 يناير 2012، وأنه لا يوجد كاميرات مراقبة فى الجزء الداخلى من الطابق الخامس أمام مكتب الدكتور إسماعيل سراج الدين، وأن الصور المقدمة للمحكمة ببعض الكاميرات الشخصية والهواتف المحمولة.

واستمعت المحكمة فى الجلسة السابقة إلى مرافعات الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة السابق، الذى قرر أن البلاغ المقدم من الدكتور إسماعيل سراج ضد العاملين بالمكتب كيدى لأن معظم المتهمين من النقابة العاملين بالمكتبة، وأنهم قاموا بالمطالبة بحقوقهم وحقوق العاملين بالمكتبة، وقدم البرعى شهادة رسمية تفيد بعدم وجود المتوفى محمد يسرى سلامة، القيادى السلفى، فى تحريات المباحث عن الواقعة.

كان العاملون بمكتبة الإسكندرية فوجئوا يوم 4 ديسمبر الماضى بإحالة 18 عاملا من زملائهم من قبل نيابة باب شرق الإسكندرية إلى المحاكمة بتهمة التظاهر عن واقعة احتجاج العاملين فى شهر أكتوبر عام 2011، وقد جاء من ضمن المتهمين المتوفى محمد يسرى سلامة القيادى السلفى وعضو حزب الدستور المعروف .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365