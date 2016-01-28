تخصيص 25 مليون جنيه لتشغيل 22 بئرا زراعيا بالطاقة الشمسية فى الوادى الجديد

قال المهندس محمد مصطفى وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد، إن وزارة الرى والموارد المائية قد وافقت على تخصيص 25 مليون جنيه لتشغيل 22 بئرًا زراعيًا بنظام الطاقة الشمسية بمحافظة الوادى الجديد، حيث تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط وطرحها للشركات المتخصصة فى مجال الطاقة الشمسية، للبدء فى العمل، وذلك فى إطار تطوير نظم الرى بالوادى الجديد باستخدام الطاقة الشمسية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف مصطفى أن الآبار التى سيتم تشغيلها تتمثل فى تشغيل 17 بئرا بمركز الداخلة و5 آبار بمركز الفرافرة بنظام إنتاج الطاقة الكهربائية من مولدات الخلايا الشمسية.