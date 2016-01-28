تخصيص 25 مليون جنيه لتشغيل 22 بئرا زراعيا بالطاقة الشمسية فى الوادى الجديد

قال المهندس محمد مصطفى وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد، إن وزارة الرى والموارد المائية قد وافقت على تخصيص 25 مليون جنيه لتشغيل 22 بئرًا زراعيًا بنظام الطاقة الشمسية بمحافظة الوادى الجديد، حيث تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط وطرحها للشركات المتخصصة فى مجال الطاقة الشمسية، للبدء فى العمل، وذلك فى إطار تطوير نظم الرى بالوادى الجديد باستخدام الطاقة الشمسية.

وأضاف مصطفى أن الآبار التى سيتم تشغيلها تتمثل فى تشغيل 17 بئرا بمركز الداخلة و5 آبار بمركز الفرافرة بنظام إنتاج الطاقة الكهربائية من مولدات الخلايا الشمسية.