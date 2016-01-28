أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مساعد بوتين: الإنتخابات السورية يجب ان تشمل اللاجئين السوريين

Google+ Print
مساعد بوتين: الإنتخابات السورية يجب ان تشمل اللاجئين السوريين مساعد بوتين: الإنتخابات السورية يجب ان تشمل اللاجئين السوريين

>قال نيكولاى باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، انه يجب منح اللاجئين السوريين الفرصة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المستقبلية فى البلاد، مضيفا بأن على المجتمع الدولى التركيز على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة فى سوريا.

ومع ذلك، فان المطالبة برحيل فورى للرئيس السورى بشار الأسد سيأتى بنائج عكسية، كما قال.

وأضاف باتروشيف فى رد مكتوب على أسئلة الأسوشيتد برس يوم الثلاثاء "لنتذكر التجربة الحزينة فى العراق وليبيا. هل نجحوا فى استقرار الوضع هناك بعد التخل الأجنبى وإزاحة قادة هذين البلدين؟"

وانضمت روسيا مؤخرا الى الولايات المتحدة ونحو عشر دول أخرى للمساعدة فى التوسط لمحادثات سلام فى سوريا مقرر لها أن تبدأ فى جنيف يوم الجمعة المقبل تهدف الى تمهيد الطريق لوضع دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات جديدة فى غضون عام ونصف.

وأكد باتروشيف على موقف روسيا القائم على ترك الشعب السورى يقرر مصير الأسد ومستقبل البلاد.

وأردف قائلا "ما يجب أن تكون عليه سوريا ومن سيكون على قمة هرم السلطة غدا سيقرره الشعب السوري، ليس روسيا ولا أى دولة أخرى."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365