باحثون أمريكيون يطالبون أوباما والصحة العالمية بمواجهة فيروس زيكا

طالب باحثون أمريكيون منظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة فيروس زيكا، كما أرسلوا دعوة إلى الرئيس الأمريكى أوباما لحث منظمة الصحة العالمية على اتخاذ إجراءات سريعة للقضاء على الفيروس الذى ينتقل عن طريق الناموس ووفقا للموقع الأمريكى لوكالة "رويترز"، فإن زيكا يسبب العديد من العيوب الخلقية فى البرازيل وينتشر بشكل سريع فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى.

وحسب التقرير، طالب الباحثون منظمة الصحة العالمية بضرورة الانتباه للدروس السابقة من فيروس الإيبولا، ودعوا الأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة لخبراء الصحة والأمراض المعدية، والنظر فى كيفية مواجهة تفشى الأمراض المعدية.

حسبما جاء فى التقرير، قال الخبراء اننا بحاجة لفهم الكثير حول فيروس زيكا، وإنه ليس واضحا سبب شيوع العدوى بين النساء الحوامل، وسبب انتقال خطر الفيروس إلى الجنين.

وحذر مركز السيطرة على الأمراض النساء الحوامل بعدم السفر إلى 24 دولة ومنطقة فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى المتأثرة بفيروس زيكا، كما أن شركات السياحة والسفر فى الولايات المتحدة بدأت بإعادة المبالغ للنساء الحوامل وتأجيل الرحلات إلى المناطق المتضررة من فيروس زيكا.

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