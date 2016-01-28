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السيسي يبدأ غداً زيارة لإثيوبيا للمشاركة فى القمة الإفريقية

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السيسي يبدأ غداً زيارة لإثيوبيا للمشاركة فى القمة الإفريقية السيسي يبدأ غداً زيارة لإثيوبيا للمشاركة فى القمة الإفريقية

الرئيس خلال كلمته اليوم

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، غداً الجمعة، زيارة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين التى ستُعقد يومى 30 و31 يناير الجارى. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس بالقمة الأفريقية القادمة تأتى فى إطار حرص على تفعيل علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية وتعزيز مشاركتها فى العمل الأفريقى المشترك إيماناً منها بوحدة المصير وأهمية بذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والسعى إلى تسوية المنازعات فى القارة، جنباً إلى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة

 

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