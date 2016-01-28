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جابر نصار يطالب بإلغاء الأرقام الخاصة بعد تلقيه تهديدات يومية

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جابر نصار يطالب بإلغاء الأرقام الخاصة بعد تلقيه تهديدات يومية جابر نصار يطالب بإلغاء الأرقام الخاصة بعد تلقيه تهديدات يومية
قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إنه يتلقى تهديدات متنوعة يوميا وجميعها من أرقام خاصة لا تظهر، مقدما اقتراح لوزارة الاتصالات تمثل فى أن تقوم الوزارة فى ظل هذه الظروف بإلغاء كل هذه الأرقام لمدة سنة على الأقل.

وأضاف جابر نصار، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "نحن لانخاف ولكن الأخذ بالأسباب واجب، وسنستمر فى المواجهة إن شاء الله".
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