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دراسة بريطانية: الأذكياء أقل عرضة للإصابة بالأمراض

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دراسة بريطانية: الأذكياء أقل عرضة للإصابة بالأمراض دراسة بريطانية: الأذكياء أقل عرضة للإصابة بالأمراض
كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الأذكياء من المرجح أن يكونوا أكثر صحة مقارنة بمن هم أقل ذكاء، وذلك لوجود رابط جينى بين الطريقة التى تتعامل بها أجسادنا مع الأمراض والذكاء.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن باحثين من اسكتلندا قاموا بتحليل بيانات حوالى 100 ألف شخص فى البنك الحيوى بالمملكة المتحدة.

وعقدوا مقارنة بين كل البيانات التى تخص الاختبار العقلى للشخص وجيناتهم ووجدوا أن الصفات المرتبطة بالمرض ومهارات التفكير تتشارك فى نفس التأثيرات الجينية.

وبشكل خاص وجد الفريق الدولى للعلماء بقيادة جامعة ادينبيرج "ارتباطات جينية سلبية خاصة" بين تعليم الشخص والمهارات الخاصة بالمنطق اللفظى - العددى ومرض الزهايمر ومرض الشريان التاجى والسكتة الدماغية، أو بمعنى آخر فإن الأشخاص المتعلمين جيدا الذين يتفوقون فى حل المشاكل هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض.

وأشارت الدراسة إلى أن ثمة احتمال أكبر لإصابة الأشخاص الذين يتركون التعليم مبكرا فى المدارس أو الجامعات بمرض السكر من النوع الثانى.

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مصر 365