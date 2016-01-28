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الأهلي يعلن رقم قميص عمرو السولية

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الأهلي يعلن رقم قميص عمرو السولية الأهلي يعلن رقم قميص عمرو السولية

أخطر نادي الأهلي لاعبه الجديد عمرو السولية برقم قميصه خلال الموسم الجاري.

عمرو السولية انضم للأهلي قبل أيام قادما من نادي الشعب الإماراتي بعد 6 أشهر قضاها داخل جدران النادي المصارع على البقاء هناك.

وأخطر مسؤولين الأهلي عمرو السولية بأنه سيرتدي القميص رقم "17" مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وكانت بطاقة عمرو السولية قد وصلت لاتحاد الكرة المصري صباح اليوم الخميس، ليصبح اللاعب جاهزا للمشاركة خلال المباراة المقبلة أمام إنبي. "طالع التفاصيل"

يذكر أن السولية شارك في تدريبات الأهلي لأول مرة صباح يوم أمس الأربعاء.

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