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تحطم حوائط شقة سكنية نتيجة انفجار أسطوانة بوتجاز فى إمبابة بدون إصابات

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تحطم حوائط شقة سكنية نتيجة انفجار أسطوانة بوتجاز فى إمبابة بدون إصابات تحطم حوائط شقة سكنية نتيجة انفجار أسطوانة بوتجاز فى إمبابة بدون إصابات
وقع انفجار داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل بإمبابة، اليوم الأربعاء، نتيجة لتسرب غاز من أسطوانة البوتجاز، وانتقل خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية بالجيزة إلى المكان لإجراء عمليات الفحص.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة بوقوع انفجار بالوراق، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والعقيد إبراهيم حسين مفتش المفرقعات والفريق المرافق لهم وبصحبتهم أجهزة كشفية وسيارتى إطفاء.

وتبين وقوع الانفجار نتيجة تسرب غاز وأدى إلى تهشم حوائط الشقة بدون وقوع إصابات، وانتقل رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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مصر 365