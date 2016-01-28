أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع 11 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل اليونانية (تحديث)

Google+ Print
مصرع 11 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل اليونانية (تحديث) مصرع 11 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل اليونانية (تحديث)
أفادت فضائية "الحدث" فى خبر عاجل لها بمصرع 11 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان اليوم الخميس.

إضافة..


>و أعلن خفر السواحل اليونانى انتشال جثث 11 مهاجرا من بينهم ثمانية أطفال صباح الخميس قبالة سواحل جزيرة ساموس فى بحر إيجيه بعد حادث غرق جديد لزورق قادم من السواحل التركية.

وقال أحد الناجين البالغ عددهم عشرة أشخاص أن عملية إنقاذ جارية للعثور على 20 شخصا لا يزالون مفقودين.

موضوعات متعلقة..

- مصرع 5 مهاجرين سوريين بعد غرق قاربهم غربى تركيا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365