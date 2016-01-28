مصرع 11 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل اليونانية (تحديث)

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أفادت فضائية "الحدث" فى خبر عاجل لها بمصرع 11 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان اليوم الخميس.>و أعلن خفر السواحل اليونانى انتشال جثث 11 مهاجرا من بينهم ثمانية أطفال صباح الخميس قبالة سواحل جزيرة ساموس فى بحر إيجيه بعد حادث غرق جديد لزورق قادم من السواحل التركية.

وقال أحد الناجين البالغ عددهم عشرة أشخاص أن عملية إنقاذ جارية للعثور على 20 شخصا لا يزالون مفقودين.

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