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«الزند» : إحالة القضية 250 أمن دولة إلى الجنايات قريبًا

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«الزند» : إحالة القضية 250 أمن دولة إلى الجنايات قريبًا «الزند» : إحالة القضية 250 أمن دولة إلى الجنايات قريبًا

الزند

كشف وزير العدل المستشار أحمد الزند، أن النيابة العامة انتهت من التحقيقات في القضية 250  أمن دولة عليا، لافتا إلى أنه سيتم إحالة جميع المتهمين فيها إلى محكمة الجنايات قريبا.

وأكد الزند، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن أوراق القضية موجودة في مكان أمين، وسوف يتم الإعلان عن أسماء كافة المتهمين ومحاكمتهم قريبا جدا.

يذكر أن النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قرر حظر النشر في القضية 250 أمن دولة عليا، والتي تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات من المشاهير والسياسيين والإعلاميين والنشطاء البارزين والمنظمات أموالا أجنبية بعد ثورة 25 يناير، واتهامهم بالتخابر.

وتعود تفاصيل القضية لأواخر شهر مارس 2011 بعد اقتحام مقار أمن الدولة في 6 محافظات، وتضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف ، وشملت شهادات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والحالي، وقيادات جهازي المخابرات السابقين والحالي وضباط الأمن القومي وقيادات أمن الدولة.

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