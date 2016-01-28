إصابة 3 أشخاص فى حادثى تصادم والقبض على عاطل بأقراص مخدرة فى البحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط عاطل وبحوزته 1100 قرص مخدر بالبحيرة بقصد الاتجار.

ترجع أحداث الواقعة حينما وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة مفادها قيام "ع.ذ.ط" عاطل ومقيم بلقطر الشرقية أبوحمص بالاتجار بالمخدرات.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث، من ضبط المتهم وبحوزته 1100 قرص مخدر ترامادول ومبلغ مالى قدره 300 وهاتف محمول والسيارة رقم " ب . ى . ر 7354 " ملاكى شيفروليه أوبترا نبيتى اللون، بقصد الاتجار، وتحرر المحضر رقم 377/8/2016 جنايات مركز أبوحمص.

أصيب 3 أشخاص جراء وقوع حادثى تصادم منفصلين بالبحيرة، وتلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حماده بحادث تصادم بطريق التوفيقية – الخطاطبة (فردى) أمام قرية كفر بولين دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 6451 ب ع س "نقل" قيادة عبدالمنعم رضا عبدالمنعم شعبان تاجر أدوات منزلية ومقيم قرية بيبان دائرة المركز، والسيارة رقم 3548 ب ق أ "نقل" قيادة سمير صبرى إسماعيل كامل سائق ومقيم طربمبا مركز دمنهور، وأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بالسيارة الثانية التى تصادف سيرها بالاتجاه المقابل .

أسفر الحادث عن إصابة عدد (2) من مستقلى السيارة الأولى كل من "باسم منصور عطية" عامل ومقيم بيبان دائرة المركز، وممدوح إبراهيم العو عامل ومقيم كوم شريك دائرة المركز بكسور وجروح واشتباه نزيف داخلى، وتحرر المحضر 3869/2016 جنح المركز .

وبالانتقال لمكان الحادث الثانى بطريق دمنهور - المحمودية (فردى) أمام قرية شدرشة دائرة مركز المحمودية، تبين انقلاب السيارة "رقم 7421 ن س " نقل محمله بمواد غذائية تابعة لشركة فوكس للصناعات الغذائية "قطاع خاص" قيادة "إبراهيم عمر عبد الرحمن عبد العاطى" سائق ومقيم بندر دمنهور بترعة المحمودية نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر .

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمة شديدة بالبطن وتم نقله لمستشفى المحمودية العام للعلاج، وتحرر المحضر 1477 /2016 جنح المركز .