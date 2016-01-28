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محافظة المنوفية تناقش تحسين الخدمة المروية

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محافظة المنوفية تناقش تحسين الخدمة المروية محافظة المنوفية تناقش تحسين الخدمة المروية
عقد مصطفى بيومي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية اجتماعا بروساء المراكز والمدن لمناقشة خطة المحافظة فى تحسين الخدمة المرورية ومواجهة اختناقات الطرق ووضع آلية للحد منها.

وأكد بيومي، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية لفرض الإنضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات سائقى التوك توك وضبط المخالفين منهم، فضلا عن توفير خدمات مرورية فى أماكن تكدث السير المروري، وفتح خطوط سير جديدة للسيارت الأجرة بشكل يشعر به المواطن.

من جانبه أكد محافظ المنوفية، أن هذه الخطة تهدف إلى تخفيف الاختناقات المرورية فى المنوفية، لافتا إلى أنه يمكن تذليل الصعوبات التى تواجه المرور من خلال وضع الآليات والأساليب العلمية السليمة، وتطبيق قانون المرور بكل حزم.

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مصر 365