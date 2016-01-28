سيميوني: التفاصيل حسمت تأهل سيلتا فيجو وخروجنا

حقق منتخب مصر لكرة اليد أكبر فوز له في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد وذلك عقب تغلبه على منافسه الكونجو بنتيجة 39-18 في الدور ربع النهائي.

وتقام بطولة أمم إفريقيا بمصر في الفترة ما بين 21 حتى الـ30 من شهر يناير الجاري.

المتوج بالبطولة يتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو التي تقام الصيف الجاري.

فيما يتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز لكأس العالم الذي يقام في فرنسا العام المقبل.

وشهدت المباراة تألق واضح للاعبي المنتخب المصري عدا بعد الفترات في الشوط الثاني التي انخفض فيها مستوى الأداء الدفاعي.

وأنهى الفراعنة الشوط الأول وهم متقدمين في النتيجة بـ19-6، قبل أن تنتهي المباراة بفارق 21 هدفا بعد الفوز بـ39-18.

وتألق كريم هنداوي "كاتونجا" حارس مرمى مصر بشكل كبير خلال الشوط الأول حيث تصدى لسبع فرص محققة من لاعبي الكونجو (شاهد ملخص تصدياته).

كما شارك في المباراة علي زين لاعب الفريق لفترة أكبر بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجولة الرابعة في دور المجموعات أمام الجابون.

وشهدت المباراة لقطة رائعة من محمود خليل "فلفل" الذي تصدى لفرصة هدف محقق من الكونجو على ثلاث مرات وأهدى هدفا لأحمد الأحمر (شاهد الفيديو).

ويستعد منتخب مصر بذلك لملاقاة أنجولا في مباراة الدور نصف النهائي يوم الجمعة المقبلة.

وكانت أنجولا قد تأهلت للدور نصف النهائي عقب تغلبها على المغرب بنتيجة 22-21.

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