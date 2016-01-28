انخفاض شديد لدرجات الحرارة وتساقط ثلوج بشمال السعودية

شهدت المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تساقط كميات كبيرة من الثلوج مع انخفاض شديد لدرجات الحرارة، مما استدعى تعليق الدراسة.

وقالت الرئاسة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس البارد يستمر على معظم مناطق المملكة لكنه يصبح شديد البرودة على الأجزاء الشمالية منها، مع فرص تساقط الثلوج خلال ساعات الصباح الأولى.

وتداول سعوديون على موقع تويتر صورًا للثلوج وهي تغطي مدينة عرعر، فيما علق البعض بأنها “أجواء لندنية” في السعودية.

وأصدرت الإدارة العامة لتعليم الحدود الشمالية قرارا بتعليق الدراسة في جميع مدارس المنطقة، نظرا للحالة المناخية التي تمر بها المنطقة وتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة.