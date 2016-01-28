أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اضطراب اللغة وضعف التواصل.. أبرز مخاطر الإفراط فى مشاهدة الأطفال للتليفزيون

Google+ Print
اضطراب اللغة وضعف التواصل.. أبرز مخاطر الإفراط فى مشاهدة الأطفال للتليفزيون اضطراب اللغة وضعف التواصل.. أبرز مخاطر الإفراط فى مشاهدة الأطفال للتليفزيون
التليفزيون عدو الطفل، هذا ما أكدته الدكتورة رشا على الأخصائية النفسية، محذرة من قضاء الطفل ساعات طويلة أمام شاشة التليفزيون مهما كان عمره.

وأوضحت الأخصائية النفسية أن التليفزيون سبب رئيسى فى اضطرابات التواصل التى يعانى منها الطفل بمراحل مختلفة من حياته، وذلك لاندماجه الشديد مع برامجه، ما يحرمه من التواصل الطبيعى مع أسرته، وغيره من الأطفال، وبالتالى يصبح مرتبطا بفيلم كارتون أو برنامج أو مسلسل أكثر من ارتباطه بتمرينات النادى أو أصدقائه أو التواصل مع أحد أفراد عائلته وجيرانه.

وأوضحت الأخصائية النفسية أن هذا الطفل يعانى كثيرا، فالتليفزيون وبرامجه تؤثر بشكل مباشر على سلوكياته، فتضطرب أفعاله، لعدم قدرته على التركيز فى الواقع والخيال، ويتشتت انتباهه بشكل كبير، ما قد يصبح سببا فى إصابته بالعصبية والتشتت وضعف التركيز وفرط الحركة "الهيبرة".

وحذرت الدكتورة رشا على من أن التليفزيون قد يؤثر على المهارات اللغوية للطفل الصغير، وتجعله غير قادر على تحسين تلك المهارات بشكل واقعى، كما تؤثر على مخارج ألفاظه، كما حذرت من تأثيره المباشر على التفاعل والقيام بردود أفعال تتناسب والمواقف الطبيعية، وعلى قدرة الطفل على التمتع بنوم هادئ وطويل وكاف، وهو السبب الرئيسى لإصابة بالطفل بالأرق فى سن مبكر، ما يؤثر على قدرات التعلم والتذكر والاستيعاب والفهم والذاكرة لديه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365