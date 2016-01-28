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الأرصاد تحذر من استمرار موجة الصقيع وانخفاض درجات الحرارة

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الأرصاد تحذر من استمرار موجة الصقيع وانخفاض درجات الحرارة الأرصاد تحذر من استمرار موجة الصقيع وانخفاض درجات الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس شديد البرودة شمالا بارد جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد .

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتتكون
> الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية , وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على بعض محافظات ومدن : القاهرة 8 13 / /الإسكندرية 9 14 / الغردقة 8 18 / شرم الشيخ 10 18 / وسط الدلتا 7 13 / الأقصر 5 18 / أسوان 6 18 / شلاتين 11 21 / حلايب 13 18 .

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