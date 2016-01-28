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نائب برلمانى بطنطا: أسعى لإنشاء كبارى كهربائية بالمدينة لتقليل الحوادث

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نائب برلمانى بطنطا: أسعى لإنشاء كبارى كهربائية بالمدينة لتقليل الحوادث نائب برلمانى بطنطا: أسعى لإنشاء كبارى كهربائية بالمدينة لتقليل الحوادث
قال الإعلامى جلال عوارة عضو مجلس النواب عن دائرة بندر طنطا بمحافظة الغربية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تدخل لدى وزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة الغربية وذلك لإنشاء عدد من الكبارى الكهربائية فى عدد من المناطق بالمدينة ومنها بشارع البحر الرئيسى والذى يشهد وقوع السيارات باستمرار ويودى بحياة الكثير من المواطنين وبمناطق السلخانة وسكة المحلة والتى تشهد أيضا وفاة مواطنين تحت عجلات القطارات.

وأضاف النائب أنه تم الانتهاء من رصف 4 شوارع بالمدينة وهى "المعتصم - عمر بن عبد العزيز - الأمين- حسان بن ثابت" بعد أن تدخل لدى المحليات لتسريع رصف الشوارع المذكورة بعد تهالكها، مؤكدا أنه سيسعى خلال الفترة الماضية لخدمة مدينة طنطا وأبناء المدينة وحل المشاكل مع المسئولين.

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مصر 365

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