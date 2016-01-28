بالصور..استدعاء طبيب وممرضة لتسببهما فى بتر قدم رضيعة بعد حقنها خطأً

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة باستدعاء طبيب استشارى وممرضة بمركز طبى للأطفال للاستماع لأقوالهما فى بلاغ مقدم من والد رضيعة، يتهمهما فيه بالإهمال الطبى والتسبب فى بتر جزء من قدم ابنته بعد حقنها "بكانيولا" بالخطأ.

كان كريم حنفى وكيل أول نيابة مدينة نصر قد استمع لأقوال الوالد الذى قال إن ابنته الرضيعة كانت تعانى من ضيق بالتنفس فتوجه بها إلى مركز طبى متخصص لعلاج الأطفال بمدينة نصر، وطلبوا منه دفع 1300 جنيه فى اليوم الواحد لحجز مكان لرضيعته فى المركز.

وأضاف والد الضحية أنه كان يتابعها يوميا بالمركز الطبى للاطمئنان على صحتها وفى كل مرة كان الأطباء يطمئنوه إلى أن لاحظ فى أحد الأيام قدم ابنته ملفوفة بشاش طبى وعندما سأل الطبيب الاستشارى رد عليه قائلا: "متقلقش دى بنتك شقية شوية ورجليها خبطت فى حديد السرير " .

واستطرد والد الضحية: تلقيت اتصالا من إدارة المركز الطبى أبلغونى بأن ابنتى شفيت ويستطيع استلامها، ولكن الحسابات اشترطت على دفع باقى الحساب حيث يبلغ قيمة اليوم 1300 جنيه ودفعتهم كلهم ،مشيرا إلى أنه عندما استلم ابنته وجد قدمها مازالت ملفوفة بشاش طبى، وعندما نزعته صدمت من هول المنظر وزوجتى فقدت الوعى.

وأضاف: صرخت فى المستشفى بسبب هول المشهد إلى أن أسرع مدير المركز وقال إن ابنته تم إجراء عملية جراحية لها ببتر جزء من قدمها بسبب خطأ طبى بوضع ممرضة محلول "الكانيولا" فى شريان طفل بدلا من "الوريد" مما أدى إلى إصابتها بغرغرينا تطلبت بتر ذلك الجزء مشيرا إلى أن الطبيب كان يتحدث معه "ببرود" كأنه شىء عادى ويحدث كل يوم .

توجه والد الطفلة إلى قسم شرطة أول مدينة نصر لتحرير محضر بالواقعة واتهم فيه مدير المركز الطبى والطبيب الاستشارى والممرضة بالشروع فى قتل ابنته مشيرا إلى أن ابنته ظلت فى المنزل لا تنطق ولا تتحرك حتى توجهت بها إلى مستشفى آخر وأبلغه الطبيب بأن الرضيعة كادت تفقد حياتها بسبب الإهمال الطبى .



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