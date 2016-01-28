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كرة يد – كاتونجا يتحدث لـ في الجول: عن أنجولا التي تحفظ مصر.. ويوجه رسالة حزينة للجمهور

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كرة يد – كاتونجا يتحدث لـ في الجول: عن أنجولا التي تحفظ مصر.. ويوجه رسالة حزينة للجمهور كرة يد – كاتونجا يتحدث لـ في الجول: عن أنجولا التي تحفظ مصر.. ويوجه رسالة حزينة للجمهور

"أنا وفلفل شخص واحد المهم هو الانتصار" هكذا بدأ كريم هنداوي "كاتونجا" حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد حديثه مع FilGoal.com عقب تأهل الفراعنة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب مصر قد سحق الكونجو بنتيجة 39-18 في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد (طالع التفاصيل).

وقدم كاتونجا مستوى رائع خلال مشاركته في المباراة بعدما تصدى لسبعة أهداف محققة من لاعبي الكونجو (شاهد ملخص تصدياته).

وتحدث كاتونجا لـFilGoal.com عقب نهاية المباراة قائلا:"نجحنا في إنهاء المباراة مبكرا من الشوط الأول".

وأكمل"أنا أو فلفل من يشارك بيننا لا يهم فنحن شخص واحد المهم هو الانتصار".

وعن احتمالية مواجهة تونس في النهائي رد"لا نفكر في مواجهتهم الآن، أهم شيء أن نفوز على أنجولا أولا".

وأضاف"مواجهة أنجولا ستكون صعبة فهو خاضوا أمامنا العديد من المباريات لذلك هم يعرفوننا جيدا".

وقام كاتونجا بتوجيه رسالة للجمهور المصري قائلا:"لا أحب أن أقول إنكم خذلتونا، ولكن أتمنى أن تضغطوا على منافسينا بشكل أكبر".

وأتم"ننتظركم أن تقوموا بالحضور في الملعب بعدد أكبر في نصف النهائي".

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فيديو اليوم السابع

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