أحمد الزند: أولوية مطلقة لأسر شهداء الوطن فى مسابقات وزارة العدل

أعلن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، عن اتخاذه قراراً ينص على منح أسر الشهداء أولوية مطلقة فى التعيين بالوزارة، مشيراً إلى أنه جارى عرض هذا القرار على مجلس الوزراء من باب العلم، وتابع:" أولوية مطلقة لأب أو أم وزوجة وأبناء وأخ وأخت شهداء الوطن للتعيين بوزارة العدل.. وهذا قرار أعلنه لأول مرة".

وأضاف "الزند" خلال حوراه مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، أن مكتبه مفتوح غداً لتلقى طلبات أسر الشهداء الراغبين فى التعيين.

كما وجه المستشار أحمد الزند، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلاً "الله يعينك ويقويك، وأنا مش مبسوط وأنا شايفك مهموم يوم الاحتفال بعيد الشرطة، وبقولك هون على نفسك ياريس، أنت رجل مؤمن والله سينصرك نصراً عزيزاً مؤزراً، ومصر كلها معك عن يمينك ويسارك وخلفك وأمامك..أمضى على بركة الله".

كما أثنى "الزند" على مجهودات القوات المسلحة، قائلاً: "أنتم الوسام الذى نضعه على رؤساءنا وصدورنا أحياءً وأمواتاً، أنتم الدرع والسيف الشرف والعرض والأرض والفداء والتضحية ورمز لكل ما هو نبيل على الأرض المصرية".

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