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مدير فرع الإسكان بالقصيم يشكر القيادة على ترقيته لـ 14

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مدير فرع الإسكان بالقصيم يشكر القيادة على ترقيته لـ 14 مدير فرع الإسكان بالقصيم يشكر القيادة على ترقيته لـ 14
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م. محمد السويل

بريدة - ملفي الحربي

    رفع مدير عام فرع وزارة الاسكان بمنطقة القصيم المهندس محمد بن سليمان السويل شكره وتقديره للقيادة "حفظها الله" على ثقتهم الملكية الغالية بتعيينه على المرتبة الرابعة عشرة، على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) مؤكداً اعتزازه بهذه الثقة الكريمة سائلا الله ان يعينه على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات ولاة الامر وفقاً للتوجيهات الكريمة كما قدم المهندس السويل شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، ولوزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ يشار ان المهندس السويل قد تقلد عددا من المناصب القيادية بوزارة الشؤون البلدية والقروية قبل انتقاله لوزارة الاسكان.

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