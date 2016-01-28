تنفيذ حكم القصاص بمصري خنق مواطناً في مخيم

أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض وفيما يلي نصه: قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية، وقال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون).

أقدم محمود جمعة فهمي مرسي -مصري الجنسية- على قتل صالح ابن دخيل بن سمران العنزي -سعودي الجنسية-، وذلك باستدراجه للمخيم الذي يعمل به وخنقه حتى فارق الحياة، وسلب منه مبلغاً من المال.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني محمود جمعة فهمي مرسي أمس الأربعاء بساحة العدل بمدينة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-­ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.