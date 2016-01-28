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بالصور.. انفجار محول كهرباء بمحيط مجلس مدينة ههيا بالشرقية

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بالصور.. انفجار محول كهرباء بمحيط مجلس مدينة ههيا بالشرقية بالصور.. انفجار محول كهرباء بمحيط مجلس مدينة ههيا بالشرقية
وقع منذ قليل انفجار بمحيط مجلس مدينة ههيا بمحافظة الشرقية وانتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات إلى موقع الانفجار لمعرفة سبب حدوثه.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية إخطارًا اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع انفجار بمحيط مجلس مدينة ههيا وتبين أن الانفجار وقع بمحول كهرباء بالقرب من المجلس أسفر عن تهشم اللوحة الأمامية للمحول وحدوث تلفيات به.

فيما يقوم خبراء المفرقعات بعمل كردون أمنى حول موقع الانفجار وتمشيط المكان للعثور على أى مواد أخرى قد تكون موجودة، وأسفر الانفجار عن انقطاع التيار الكهرباء فى المنطقة.

انفجار محول كهربا

انفجار محول كهربا (1)

انفجار محول كهربا (2)

انفجار محول كهربا (3)

انفجار محول كهربا (4)
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