بالصور.. انفجار محول كهرباء بمحيط مجلس مدينة ههيا بالشرقية

وقع منذ قليل انفجار بمحيط مجلس مدينة ههيا بمحافظة الشرقية وانتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات إلى موقع الانفجار لمعرفة سبب حدوثه.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية إخطارًا اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع انفجار بمحيط مجلس مدينة ههيا وتبين أن الانفجار وقع بمحول كهرباء بالقرب من المجلس أسفر عن تهشم اللوحة الأمامية للمحول وحدوث تلفيات به.
فيما يقوم خبراء المفرقعات بعمل كردون أمنى حول موقع الانفجار وتمشيط المكان للعثور على أى مواد أخرى قد تكون موجودة، وأسفر الانفجار عن انقطاع التيار الكهرباء فى المنطقة.
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