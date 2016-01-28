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"الزراعة":نفوق الدواجن بالسرطان سببه عدم إبلاغ أصحاب المزارع عن الإصابات

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"الزراعة":نفوق الدواجن بالسرطان سببه عدم إبلاغ أصحاب المزارع عن الإصابات "الزراعة":نفوق الدواجن بالسرطان سببه عدم إبلاغ أصحاب المزارع عن الإصابات
كشف آخر تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حالات نفوق الدواجن بالمزارع بسب "سرطان الطيور" يعود إلى أن أصحاب المزارع لا يقومون بالإبلاغ عن أى حالات نفوق أو ظهور أعراض مرضية،مشير إلى أن مرض سرطان الطيور من الامراض الفيروسية التى تسبب سرطانات الطيور، ولكن ليس لها أى تأثير على صحة الإنسان .

وقال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "،أن الهيئة لديها خطط استباقية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة ومواجهة الأمراض الوبائية، بوضع استراتيجيات لمكافحة أمراض الدواجن


>- "الثروة الداجنة" تطالب البرلمان بتنفيذ خطة نقل مزارع الدواجن إلى الطريق الصحراوى.. 70% من هذه المزارع غير مرخصة والتجربة فشلت منذ 10 سنوات.. والزراعة: قائمة سوداء للمخالفين للحد من الأمراض الوبائية

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