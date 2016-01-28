ولي ولي العهد وقع مع وزير الدفاع الماليزي مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي لأغراض الدفاع

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر امس مع وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وماليزيا في المجالات الدفاعية بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

عقب ذلك جرى توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وماليزيا للتعاون في المجال العلمي والتقني والصناعي لأغراض الدفاع الوطني، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب الماليزي وزير الدفاع هشام الدين حسين.

الأمير محمد بن سلمان استعرض مع قائد القيادة المركزية الأميركية المستجدات والتقى نائب وزير دفاع بروناي

حضر الاجتماع وتوقيع المذكرة مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، فيما حضر من الجانب الماليزي السفير لدى المملكة زينور رحيم، والمستشار العسكري لوزير الدفاع العقيد رمزي أحمد، ومساعدة السكرتير العام للتنمية السياسية جنادية يوسف.

كما اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر امس مع وزير الدفاع الأندونيسي رياميز أرد رياكودو.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه العلاقات الثنائية خاصة سبل تطوير التعاون الدفاعي بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.

حضر الاجتماع مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والوفد الرسمي المرافق لوزير الدفاع الأندونيسي.

كما اجتمع ولي ولي العهد في مكتبه بالمعذر أمس مع معالي قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول لويد جيه أوستين.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين المملكة وأمريكا في المجالات الدفاعية إلى جانب مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

حضر الاجتماع معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان ، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ، والوفد الرسمي المرافق لقائد القيادة المركزية الأمريكية.

واجتمع ولي ولي العهد أمس مع نائب وزير الدفاع بسلطنة بروناي الفريق داتو عبدالعزيز محمد تميت.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الدفاعي بين البلدين وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان ، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ، والوفد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفاع بسلطنة بروناي.