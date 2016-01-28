"المستخبي" أحدث الأفلام السينمائية السعودية

مع التطور الواضح في الساحة السينمائية بالسعودية، وهي التي أصبحت تخطو خطوات مميّزة على الساحة الفنية لتثبت مكانتها في ذلك العالم التنافسي المليء بالنجوم والإبداعات الإخراجية والإنتاجية، يخوض المنتج السعودي شادي زاهد المجال السينمائي بعد تجربته في مجال الإنتاج التلفزيوني، إذ يعكف حاليًّا على فيلمه الأول "المستخبي".

ويقوم الفيلم على الإطار الكوميدي الخفيف، وهو من تأليف مخرج الفيلم أحمد شاهين، الذي أوضح أنّ هذا العمل هو التجربة الأولى له في عالم التأليف، واستغرق إنهاؤه عدة أشهر ليظهر به إلى العلن ويبدأ العمل عليه إخراجيًّا كما يراه، مشيرًا إلى أنّ فريق العمل يتضمن شبابًا موهوبين وسيتمّ تصوير الفيلم في القاهرة، وفقاً لعكاظ.

وتدور قصة الفيلم في وحي "فانتازيا" مختلطة بالواقع من خلال مجموعة شباب قاموا بتكوين فرقة استعراضية موسيقية، ثم وقعوا بالصدفة في أيدي رجال أعمال فاسدين يعملون في العلن بالسياحة. وتشمل أحداث الفيلم محاولته جذب هؤلاء الشباب إليهم واستغلالهم في أعمالهم المشبوهة.