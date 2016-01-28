ناجي الاسطا أب للمرة الثانية

استقبل الفنان اللبناني ناجي الاسطا وزوجته السيدة ديانا، مولودهما الثاني ناجي جونيور، لينضم الى شقيقه جيو.

وانجبت زوجة النجم طفلها صباح اليوم الأربعاء في مستشفى خوري في مدينة زحلة البقاعية.

وفور انتشار الخبر، انهالت التعليقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من قبل جمهور ناجي الذي سارع الى تقديم التهاني له، متمنياً ان تكون صحة كل من زوجته وابنه بألف خير.

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