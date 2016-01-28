محافظ كفر الشيخ يطالب بمتابعة أعمال النظافة وإزالة مخلفات الأمطار

عقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أمس الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور "محمد الصيرة" وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مجدى عطا لله السكرتير العام مساعد، ووكلاء الوزارات ومديرى الإدارات المحلية، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخاصة بمراكز ومدن المحافظة.

وخلال اللقاء استعراض عدد من المشاكل التى تواجه مراكز ومدن المحافظة بالصحة والتعليم والزراعة والطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والتموين والرى، ومنافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وتحسين الخدمات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال النظافة وإزالة مخلفات الأمطار ورفع القمامة، من الشوارع بالمدن والقرى، مع التشديد على تحصيل رسوم النظافة.