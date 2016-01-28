السودان يفتح الحدود مع جنوب السودان للمرة الأولى منذ الانفصال

>قالت وكالة الأنباء السودانية أمس الأربعاء إن الرئيس السودانى عمر حسن البشير أمر بفتح الحدود مع جنوب السودان للمرة الأولى منذ انفصال الجنوب فى عام 2011.

وقالت الوكالة "أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قرارا مساء أمس يقضى بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان، كما وجه سيادته الجهات المختصة باتخاذ كافة التدابير لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع".

وكانت الحدود قد أغلقت فى 2011 عندما تدهورت العلاقات بعد انفصال الجنوب فى أعقاب حرب أهلية طويلة مستقطعا معه ثلاثة ارباع انتاج السودان من النفط اى ما يقدر بخمسة مليارات برميل من الاحتياطى وفقا لإحصائيات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويتهم السودان الجنوب بدعم تمرد فى منطقة دارفور السودانية وبدعم تمرد اخر فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق، وينفى جنوب السودان الاتهامات.

وفى خطوة غير متوقعة وأحادية الجانب أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير امس الثلاثاء تطبيع العلاقات ردا على موافقة البشير الأسبوع الماضى على تخفيض رسوم عبور نفط جنوب السودان فى أراضى السودان عبر خط انابيب إلى البحر الأحمر.