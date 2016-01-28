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عضو اتحاد الكرة لـ في الجول: المنتخب يحتاج لـ3 لاعبين.. وهذه الأزمة التي تواجه كوبر

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عضو اتحاد الكرة لـ في الجول: المنتخب يحتاج لـ3 لاعبين.. وهذه الأزمة التي تواجه كوبر عضو اتحاد الكرة لـ في الجول: المنتخب يحتاج لـ3 لاعبين.. وهذه الأزمة التي تواجه كوبر

أكد حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن أداء منتخب مصر في مباراته الودية أمام الأردن ليس مقبولا ولكنه قام بالتماس العذر لهيكتور كوبر المدير الفني للفريق في الوقت ذاته.

وكان منتخب مصر قد سقط أمام الأردن في المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم الأربعاء في أسوان بهدف دون رد (طالع التفاصيل).

وتحدث المصري لـFilGoal.com قائلا:"الأداء غير مقبول وغير مرضي بالطبع، لكن العذر الوحيد لكوبر هو أنه قام بتدريب لاعبين جدد عليه خلال المعسكر الأخير".

وأضاف"من الواضح أن منتخب مصر يعاني في الناحية اليسرى بغياب محمد عبد الشافي لذا أقترح أن يلعب صبري رحيل دورا مع الفريق في المرحلة المقبلة".

وواصل"وهجوميا يعاني أيضا في ظل تراجع مستوى عمرو جمال وباسم مرسي".

وأكمل"لا يوجد أي مساندة هجومية أيضا لأحمد رؤوف خلال المباراة فقد كان يلعب وحيدا بين مدافعي الأردن".

وأردف"المنتخب يحتاج لثلاثة لاعبين هم محمد النني وأحمد حجازي ومحمد صلاح".

وتابع"كوبر عليه بثبات التشكيل وأحب التأكيد أن معيار تقييمه هو المباريات الرسمية وأولها سيكون أمام نيجيريا".

ويواجه منتخب مصر منافسه نيجيريا في شهر مارس المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

ويؤمن حمادة المصري أن هناك أزمة تواجه كوبر حينما يقوم باختيار لاعبين جدد لضمهم للمنتخب.

وأتم"اللاعبون مستواهم متقارب للغاية في مباريات الدوري، لذا لا أستطيع القول أن هذا هو خط الدفاع المناسب لمنتخب ".

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فيديو اليوم السابع

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