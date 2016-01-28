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حظك اليوم برج الثور الخميس 28 /1/2016

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حظك اليوم برج الثور الخميس 28 /1/2016 حظك اليوم برج الثور الخميس 28 /1/2016
برج الثور على الصعيد المهني:
>بعد فترة طويلة من العمل من خلف الكواليس تظهر للمرة الأولى اليوم مواهبك وقدراتك الخاصة أمام رؤسائك فى العمل، وستقابلها القيادات فى العمل بالتقدير والمكافآت المادية والمعنوية التى تجعلك تشعر بالإنجاز والنجاح وتمنحك المزيد من التشجيع لمواصلة العمل، قد ترتكب بعض الأخطاء الصغيرة ولكنهم سيتسامحون معك لأنهم يعرفون جيدًا كم تخلص لعملك.

على الصعيد العاطفى:
>اليوم قد تجد نفسك فى صحبة شخص حريص على أن يكون معك وكان ينتظر منذ فترة طويلة أن يحصل على اهتمامك ويلفت نظرك، وقد يتحول هذا اللقاء العابر إلى لقاء رومانسى عاطفى وخطير وهو ما تبحث عنه تمامًا، فحاول أن تستمتع به.

برج الثور على الصعيد الصحي:
>روتين حياتك غير الصحى تدفع ثمنه اليوم ويظهر بوضوح فى آلام بالظهر والعمود الفقرى وزيادة ملحوظة فى الوزن تسبب لك الإزعاج وتجعلك فى حالة نفسية سيئة، وهو ما يجب أن تتخطاه بسرعة وتتوصل إلى حل وتبدأ فى تغيير نمط حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>تواجهك بعض المشاكل والخلافات الصغيرة على مدار اليوم، وأنت تقابلها بانفعال شديد لذا من المهم أن تتذكر ضرورة التغاضى عن الأشياء البسيطة اليوم وألا تحاصر نفسك بالكثير من التوتر الذى يدمر راحة بالك ويفسد مزاجك، وحاول أن تقضى بعض الوقت فى نفسك ترفه عنها وتستمتع بالحياة.

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مصر 365

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