برج الدلو حظك اليوم الخميس 28 يناير 2016

برج الدلو على الصعيد المهنى..>تميل فى الفترة المقبلة إلى التنصل من الواجبات والمسئوليات المطالب بها،وهذا من الممكن أن يجعلك تقع فى ورطة مع مديرك فى العمل، بسبب رغبتك فى عدم تحمل أى مهام أو مسئولية جديدة، وهو ما سيدفعه إلى معاقبتك لأنه شعر بأنك غير كفء، فحاول أن تتجاوز عن كل هذه الأخطاء التى ستكون لها تأثير سئ على مستقبلك بشكل عام.

على الصعيد العاطفى..

>ستكون أكثر فاعلية فى علاقتك مع شريك الحياة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الشريك فى هذه الفترة مشغول بدرجة كبيرة، مما يدفعك إلى الوقوف إلى جواره بهذه الطريقة الرائعة، كذلك عليك أن تهتم به أكثر من ذلك، وتكون علاقتك معه فى المستقبل أفضل مما هى عليها الآن، وذلك حتى تشعر بجمال الحياة.

على الصعيد الصحى..

>الهوس بأفكار معنية، وطريقتك الخاطئة فى التفكير قد تكون سبب أساسى فى تعكير مزاجك، كما أن هذا سيكون له أثر على صحتك النفسية بشكل عام، حاول أن تتعامل بهدوء أكثر من ذلك، لأن الهدوء وراحة البال هم مفتاحك لكى تنعم بحياة هادئة خالية من الأزمات.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع لك علماء الفلك أن تكون مهتم أكثر بمشاريع تجلب لك الكثير من الأموال خلال الفترة المقبلة، كما أن مشاريع العمل تجلب لك الكثير والكثير من الفوائد الرائعة، عليك أن تستمر فى هذا الطريق.