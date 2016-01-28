4 إلى 5 حوادث متوسطة وبليغة يومياً

يراوح معدل الحوادث اليومية بين 4 إلى 5 حوادث متوسطة وبليغة ووفاة، إلا أن عدد المصابين والوفيات يختلف من حادث إلى آخر، وقد يسجل حادث واحد أكثر من إصابة أو وفاة بإصابات متنوعة تتضمن النقل إلى المستشفى، بخلاف الأشخاص الذين تتم معالجتهم في موقع الحادث، والذين لا يتم تطبيق أي رسوم عليهم أو على المتسبب.

ودعا اللواء المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات شركات التأمين إلى تطبيق نظام الشرائح للسائقين الملتزمين وغير الملتزمين، أسوة بتعاملهم مع حديثي العهد بالرخصة من القدامى، وذلك بهدف التشجيع على الالتزام المروري وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، مشيراً إلى أنه ليس من العدل أن يتساوى الملتزم في المعاملة مع غير الملتزم، وأنه من الضروري الاطلاع على السوابق الجنائية للراغبين في تأمين مركباتهم والتعامل مع كل حالة على حدة.

وأفاد اللواء الزفين بأن قيام شرطة دبي مثلاً بتوفير سيارة نقل للموتى أو النقل بالإسعاف الجوي له كلفة مادية من الواجب أن تدفعها شركة التأمين المستفيدة من أفراد الجمهور، مشيراً إلى أن الشرطة والإسعاف ستقومان بواجبهما على أكمل وجه، وأن وجود رسوم سيتم تحصيلها وفقاً للتقرير النهائي للحادث الذي يظهر المتسبب والمتضرر، وفي الحالات الطبيعية تقوم شركة التأمين بتحملها.