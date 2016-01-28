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محمد بن راشد يستقبل ضيوف حفل تخريج كلية زايد الثاني العسكرية

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محمد بن راشد يستقبل ضيوف حفل تخريج كلية زايد الثاني العسكرية محمد بن راشد يستقبل ضيوف حفل تخريج كلية زايد الثاني العسكرية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجلس كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين بمناسبة تخريج الكلية للدورة الـ 40 من المرشحين الضباط، صباح أمس، ضيوف الحفل من كبار ضباط القوات المسلحة والضباط المتقاعدين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة، الذين هنأوا سموه بتخرج هذه الكوكبة الجديدة من أبناء الوطن وبعض الدول العربية الشقيقة، مشيدين بكفاءة الخريجين والمهارات البدنية والعسكرية التي تحلوا بها خلال الاستعراض العسكري الرائع الذي أدوه أمام صاحب السمو راعي الحفل والحضور.

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الشيوخ والقادة العسكريين.

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