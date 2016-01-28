نادى اليخت بالإسكندرية يكرم أبطال لعبة القوارب الشراعية

ينظم ناى اليخت بالإسكندرية حفل لتكريم الرموز الرياضية الهامة فى تاريخ لعبة القوارب الشراعية، حيث يقام الاحتفالية يوم السبت 30يناير 2016.

يبدأ الاحتفال فى الواحدة والنصف ظهرا ببطولة العميد بحرى حسن لوكسر "أحد أبطال الشراع فى مصر سابقا والحكم الدولى" للقوارب الشراعية يتنافس فيها 20 متسابقا من الرواد فى طراز ليزر استاندرد، حيث تجرى ثلاث سباقات بالميناء الشرقى .

وفى الخامسة والنصف مساء يقام حفل ختام البطولة وتوزيع الجوائز على الفائزين، ثم تكريم رموز رياضة الشراع منهم الفريق سليمان عزت من أهم قواد القوات البحرية المصرية والفريق محمد ناشد والمشير فؤاد ذكرى و الدكتور جمال مختار والعميد حسن لوكسر واللواء نادر دياب والعميد أحمد درويش واللواء حسين زاهر ياقوت والعميد عمر هريدى واللواء مختار عبد المعطى واللواء على عثمان واللواء فوزى رضوان واللواء سمير عبد القادر واللواء منير شهاب والعميد الفونس حبيب صادق واللواء رجائى موسى، بالإضافة إلى تكريم للعاملين السابقين بالنادى .

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