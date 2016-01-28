أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نادى اليخت بالإسكندرية يكرم أبطال لعبة القوارب الشراعية

Google+ Print
نادى اليخت بالإسكندرية يكرم أبطال لعبة القوارب الشراعية نادى اليخت بالإسكندرية يكرم أبطال لعبة القوارب الشراعية
ينظم ناى اليخت بالإسكندرية حفل لتكريم الرموز الرياضية الهامة فى تاريخ لعبة القوارب الشراعية، حيث يقام الاحتفالية يوم السبت 30يناير 2016.

يبدأ الاحتفال فى الواحدة والنصف ظهرا ببطولة العميد بحرى حسن لوكسر "أحد أبطال الشراع فى سابقا والحكم الدولى" للقوارب الشراعية يتنافس فيها 20 متسابقا من الرواد فى طراز ليزر استاندرد، حيث تجرى ثلاث سباقات بالميناء الشرقى .

وفى الخامسة والنصف مساء يقام حفل ختام البطولة وتوزيع الجوائز على الفائزين، ثم تكريم رموز الشراع منهم الفريق سليمان عزت من أهم قواد القوات البحرية المصرية والفريق محمد ناشد والمشير فؤاد ذكرى و الدكتور جمال مختار والعميد حسن لوكسر واللواء نادر دياب والعميد أحمد درويش واللواء حسين زاهر ياقوت والعميد عمر هريدى واللواء مختار عبد المعطى واللواء على عثمان واللواء فوزى رضوان واللواء سمير عبد القادر واللواء منير شهاب والعميد الفونس حبيب صادق واللواء رجائى موسى، بالإضافة إلى تكريم للعاملين السابقين بالنادى .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي